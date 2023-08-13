الخطيب يتفقد المشروعات الإنشائية بفرع الأهلي بزايد.. ويطلب الالتزام بالمخطط الزمني

تفقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم عددًا من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وفي مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

رافق الخطيب خلال الزيارة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد، واللواء يحيى أباظة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات.

استمع الخطيب إلى شرح من المهندس سامح علي كامل للمشروعات الإنشائية داخل فرع النادي بالشيخ زايد، ومراجعة المواعيد التي سبق أن تم التأكيد عليها للانتهاء من هذه المشروعات، ووجه خلال حديثه مع المستشار الهندسي والشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواعيد مع مراعاة جودة المواصفات في كافة المشروعات.

وقال المهندس سامح علي كامل إن منطقة جلوس الأعضاء التي تم الانتهاء منها وافتتاحها بشكل رسمي، وتضم شاشة عملاقة على أعلى مستوى، تعد إضافة جديدة على المستوى الخدمي لأعضاء الأهلي، لافتًا إلى وجود مخطط إنشائي لربط عدة مناطق داخل الفرع.

وأشار إلى اتخاذ خطوات جديدة في ملف حمام السباحة بالشيخ زايد، حيث سيتم طرح الأعمال الخاصة بالحمام الأسبوع المقبل للبدء في تنفيذه، والأخذ في الحسبان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لكافة المشروعات.