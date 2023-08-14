أسعار القمح ترتفع إلى 256.5 دولار للطن عالميا.. تفاصيل

زادت أسعار القمح خلال شهر يونيو لتسجل 256.5 دولار للطن في مقابل 235.44 دولار للطن خلال شهر مايو الماضي، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة33%.

واضاف تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان أسعار الذرة الصفراء نمت خلال يونيو الماضي لتسجل نحو 242.19 دولار للطن عن سعره خلال مايو الماضي والتي بلغت 239.73 دولار ، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 18.9%.

وأظهر التقريرارتفاع أسعار بعض السلع خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو، وهي ” السكر الأبيض المكرر والقمح، والذرة الصفراء وزيت النخيل وزيت الصويا والارز غير المقشور”، بينما شهدت سلع أخرى انخفاض مثل “السكر الخام والبن”.