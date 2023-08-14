رائعة في عروض العرائس | سفير فيتنام يشيد بفنانة مصرية

أكد وين وي زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، أن العلاقات المصرية و الفيتنامية علاقات تاريخية، مشيرا إلى أن العلاقات تشهد تقدما كبيرا بين البلدين في السنوات الماضية.

سفير فيتنام: التعاون التجاري بين البلدين كبيراً

أضاف سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يوجد إرادة سياسية بين البلدين وعلاقات كبيرة قائمة على أساس طيب لمزيد من التعاون قوي بين البلدين، بالإضافة إلى علاقات الحب والود بين الشعبين.

وأشار سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ، أن التعاون التجاري بين البلدين كبيراً خاصة أن فيتنام عضوة في اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أنه يوجد أيضا زخما ثقافيا بين الدولتين وهي مهمة لتعزيز الدبلوماسية بين البلدين لجلب المعرفة من بلد إلى أخرى مؤكداً أنه هناك فنانة مصرية رائعة تدعى مي مهاب تعلمت فن العرائس في فيتنام وقامت بتقديم هذه العروض في مصر.

