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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏فى 6 دول أوروبية.. السعودية تتعاقد مع منصة ‏DAZN لبث دوري روشن

رونالدو
رونالدو

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في التعاقد مع احدى المنصات العالمية من اجل بث مباريات الدوري السعودي في أوروبا.


وجاء التعاقد مع إحدى المنصات العالمية من أجل بث مباريات الدوري السعودي في أوروبا في إطار تطوير كرة القدم فى السعودية باعتباره مشروع دولة.  
 

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بث الدوري السعودي في 6 دول اوروبا

ونجح الاتحاد السعودي لكرة القدم فى التوقيع مع منصة ( DAZN ) العالمية.


وشمل الاتفاق الذى جري بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤولي منصة ‏DAZN العالمية الحصول على حقوق بث مباريات الدوري السعودي فى بريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وكندا.

ويحظى الدوري السعودية بمتابعة قوية فى اوروبا بعد التعاقد مع العديد من نجوم العالم يأتي في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول الانجليزي وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق وفرانك كيسيه وفابينيو وغيرهم. 

الدوري السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة DAZN بث مباريات الدوري السعودي رونالدو فيرمينيو كيسيه

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