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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف".. مناورة كولر.. رحيل عبدالقادر.. ومشكلة احتراف "معوض"

فريق الأهلي
فريق الأهلي

طفت على السطح العديد من الأزمات التي ضربت النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ما بين تجديد النجوم والمدير الفني ورحيل لاعبين آخرين فى ميركاتو الصيف.

ويعتبر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي أحدث الأزمات داخل القلعة الحمراء بعد رفضه التجديد وطلبه الرحيل عن المارد الأحمر. 

صدى البلد يستعرض 4 أزمات داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.  

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تمرد محمد شريف 

دخلت أزمة تجديد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي النفق المظلم بعدما طلب الرحيل عقب اتفاقه مع نادي الخليج السعودي. 

فى البداية عرض النادي الأهلي على محمد شريف تجديد عقده نظير 14 مليون جنيه ورحب النادي في وضع اللاعب ضمن الفئة الأولي.

وفوجئ بعدها مسؤلى النادي الأهلي برفض محمد شريف مناقشة ملف التجديد خاصة بعد انهاء اتفاقه للانتقال الي الدوري السعودي.  

محمد شريف رفض التجديد والرحيل على سبيل الإعارة وطلب الرحيل نهائيا أو البقاء وعدم التجديد والرحيل عن صفوف الأهلي بشكل مجاني.  

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طبيب الأهلي النفسي يوصي برحيل أحمد عبدالقادر 
 

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طبيب الأهلي النفسي أوصى برحيل أحمد عبد القادر بسبب عدم تعامله بشكل جيد مع المشاكل داخل وخارج الملعب".
وأضاف: "الطبيب النفسي يرى أن ذلك يؤثر سلبا على أحمد عبد القادر وأوصى في تقريره على رحيله".
واختتم: "هناك لاعبين مميزين قادرين على التعامل مع الأزمات بشكل صحيح والرد في الملعب وعلى رأسهم محمد هاني الذي أشيد به بالفعل".

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 كولر يفرض شروطه والخطيب ينتظر معسكر النمسا
 

شهدت الساعات الأخيرة خلافا حادا بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الاحمر بسبب تجديد عقد الخواجة.
وعقد وكيل السويسري مارسيل كولر جلسة مع ادارة النادي الأهلي أبدي خلالها رغبته في التجديد موسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده. 
واشار وكيل كولر لادارة النادي الاهلي ان الخواجة يمتلك العديد من العروض لتولى مهام القيادة الفنية لأندية في الخليج وأوروبا . 
ادارة النادي الأهلي ترغب في تجديد السويسري مارسيل كولر عقده موسمين او 3 سنوات. 
وينتظر النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب والمشرف العام على الكرة وصول السويسري مارسيل كولر الي القاهرة يوم 22 اغسطس الجاري من اجل عقد جلسة قبل السفر الي معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

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سيد معوض يصدم الأهلي في احتراف نجله بأوروبا
 

تسبب سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق فى ازمة بين إدارة القلعة الحمراء ونجله عمر حول ملف احترافه في اوروبا. 
وتلقى عمر سيد معوض عرضا من احد الاندية الاسبانية فى الآونة الاخيرة وقضى فترة معايشة داخل جدران النادي الاسباني. 
بداية الازمة عندما رفض سيد معوض التزام نجله بتوقيع عقد احترافي مع النادي الأهلي.
سيد معوض يرغب في عدم تعقيد احتراف نجله عمر فى دوريات اوروبا وان يكون التفاوض معه مباشرة دون العودة الي النادي الأهلي. 
سيد معوض يري ان توقيع نجله عمر عقد احترافي مع النادي الأهلي سوف يعطل انتقال نجله الي نادي فى اوروبا نظرا لكون المفاوضات سوف تجري مع مسؤلي القلعة الحمراء ورغبة ادارة الاخير في الحصول على مقابل مالي كبير. 
سيد معوض اثار غضب مسؤلى النادي الأهلي عقب تمسكه بعدم توقيع نجله على عقود رسمية مع القلعة الحمراء نظرا لكون ذلك يحرم ادارة النادي الاهلي من الحصول على مكاسب مالية كبيرة جراء احتراف اللاعب فى اوروبا.
إدارة النادي الأهلي حال احتراف نجل سيد معوض فى اوروبا لن يكون بمقدورها الحصول على اي مردود مالي سوى حقوق الرعاية فقط لكونه لا يرتبط مع القلعة الحمراء باستمارة الناشئين فقط.

الأهلى محمد شريف الخليج السعودي ميدو أحمد عبد القادر مارسيل كولر سيد معوض

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