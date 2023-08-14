وزير التعليم العالي يعلن موعد بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ،وهذا يعادل 60.98%، و الحد الأدنى لقبول في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات و المعاهد للشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%

وزير التعليم العالي:التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام



وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية، يبدأ غداً يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، لافتاً إلى أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023.



وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في الشبعة الأدبية .