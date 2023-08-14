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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم العالي يعلن موعد بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ،وهذا يعادل 60.98%، و الحد الأدنى لقبول في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات و المعاهد للشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%

وزير التعليم العالي:التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام


وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية، يبدأ غداً يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، لافتاً إلى أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023.


وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في  الشبعة الأدبية .

 

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