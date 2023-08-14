عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 85%

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، حيث سجل الحد الأدنى لكلية الهندسة 348.5 درجة بنسبة 85%.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية الهندسية بتنسيق المرحلة الثانية، والتي تمثلت في كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، وفنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

رسميا التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

التعليم تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في التربية وتكنولوجيا المعلومات

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

للمصريين في الخارج.. شروط وقيمة وثيقة معاش بكرة بالدولار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ