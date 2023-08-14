وزير التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 85%

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، حيث سجل الحد الأدنى لكلية الهندسة 348.5 درجة بنسبة 85%.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية الهندسية بتنسيق المرحلة الثانية، والتي تمثلت في كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، وفنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية.

