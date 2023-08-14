عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

نائب المحافظ
نائب المحافظ

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات مبادرة «تحويشة في بنك» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وعدد من البنوك الوطنية داخل قرية بولاق بمركز الخارجة.

 

ياتي ذلك في إطار مشروع «تحويشة» لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، والأستاذة ياسمين على المسؤول الفني لبرامج الشمول المالي، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، ونادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

محافظ الوادي الجديد: 6 رحلات عمرة لأولياء أمور الطلاب الأوائل

البنوك الوطنية المجلس القومى للمرأة ب الدكتورة إنجي اليماني المجلس القومى للمرأة أولياء أمور الطلاب برنامج الشمول المالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير رئيس مجلس أمناء مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

موضوعات متعلقة

صناعة الأقفاص.. مهنة تواجه شبح الاندثار بـ الوادى الجديد| شاهد

إصدار 152 بطاقة تموينية جديدة في الوادي الجديد

إزالة المنازل الآيلة للسقوط بمركز الداخلة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف الإنشائي لنادي الهجن بالخارجة

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات يوم التراث ومعرض الحرف اليدوية

محافظ الوادي الجديد: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق وتوعية المواطنين

انتشال جثتي شابين من مياه مفيض باريس في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

40 مليون دولار بالسنة.. تذاكر القطارات بالعملة الأمريكية لهذه الفئات| قرار جديد

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

معلومات كاذبة.. فضيحة مدوية لـ المخابرات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ