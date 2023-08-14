نائب محافظ الوادي الجديد تطلق مبادرة "تحويشة في بنك"

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات مبادرة «تحويشة في بنك» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وعدد من البنوك الوطنية داخل قرية بولاق بمركز الخارجة.

ياتي ذلك في إطار مشروع «تحويشة» لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، والأستاذة ياسمين على المسؤول الفني لبرامج الشمول المالي، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، ونادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.