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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: 6 رحلات عمرة لأولياء أمور الطلاب الأوائل

خلال الاحتفاليه
خلال الاحتفاليه

 شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح والتميز، كما أكّد حرص المحافظة على كفالة فرص تعليم متكافئة للجميع من خلال ما تقدمه من منح للدراسة بالجامعات المختلفة،

وأعرب عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة الخدمة هذا العام، ليتكامل بدوره مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر -المقرر افتتاحه- في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل

كما أهدى المحافظ (٦) رحلات عمرة لأولياء أمور الطلاب المتفوقين، وشمل التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (العامّة والأزهرية)، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج بالمحافظة، بالإضافة لعدد من المتميزين في آداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم، وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد". وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.

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