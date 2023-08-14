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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للمساهمة في تنمية مهارات الابتكار.. مكتبة مصر العامة تُكثف أنشطتها خلال الإجازة الصيفية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهمز

وأشار إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2023، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على حفظ الهوية الوطنية و التراث.

أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة قامت بتكثيف أنشطتها الصيفية خلال شهر يوليو الماضى حيث قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية:

في مجال الأنشطة تم تقديم أنشطة متنوعة منها...

نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدربا (أطفال).

نشاط حلو وحادق والعبقرى الصغير حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40 متدربا (أطفال – شباب ).

نشاط بازل ومسابقات وهاند ميد حيث بلغ عدد المستفيدين منه 146 متدربا (أطفال).

نشاط كرافت وعالم ورق وصلصال حرارى و ورشة (string art) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 72 متدرب (أطفال – شباب - كبار).

نشاط الرسم مستوى (اول - ثانى - ثالث ) والرسم على الزجاج والتلوين والموسيقى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 200 متدرب (أطفال - شباب - كبار).

نشاط الجمباز مستوى (اول - ثانى) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 35 متدربا (أطفال).

نشاط تفصيل مستوى (اول - ثانى) ومكرمية وكروشية والاكسسوار حيث بلغ عدد المستفيدين منه 54 متدرب (شباب - كبار).

نشاط شطرنج (مبتدئين – محترفين) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40 متدربا (أطفال – شباب - كبار).

نشاط نادى السينما ومسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين منه 196متدرب (أطفال - شباب).

نشاط اساسيات الحاسب الألى والبرمجة وتسويق الكترونى و (ICDL) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 93متدرب (أطفال - شباب - كبار).

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نشاط تحسين الخط والحساب الذهنى وافهما صح حيث بلغ عدد المستفيدين منه 147 متدربا (أطفال - شباب - كبار).

نشاط (for you) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدرب (أطفال).

نشاط تعليم اللغة الإنجليزية والألمانية و(English club) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 80 متدربا (أطفال - شباب - كبار).

نشاط بورترية مستوى (اول – ثانى ) و نحت وديسكفرى وريزن حيث بلغ عدد المستفيدين منه 77 متدربا (شباب -كبار).

كما قامت المكتبة بإستقبال3 زيارات من ( المدرسة المصرية الإنجليزية – حضانتي تمكين لذوى الهمم و انس ابن مالك ) حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الزيارات (60) طفل.

استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة الابتكار والابداع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ السيسى رئيس الجمهورية الزقازيق تسويق الكتروني توفير حياة كريمة حياة كريمة رؤية مصر 2023

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