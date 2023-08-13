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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوات توعوية للشباب والفتيات أعضاء  مراكز الشباب من خلال محاضرين متخصصين للتوعية  بمخاطر الأدمان والاثار السلبية الناتجه عنه.

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وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة أن الندوات التوعوية تم تنفيذها بمراكز شباب  ( كفر الاعصر - ناصر - سعود - سماكين الشرق- سماكين الغرب - ابو كبير - منزل حيان - الشمس ) وذلك بمشاركه 300 شاب وفتاه من أعضاء مراكز الشباب.

 ولفت إلي أن الندوات صاحبها تنفيذ انشطه تفاعليه للاطفال (ترفيهيه وفنيه ورياضيه ) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

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