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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يضبط لحوما ودجاج غير صالح للاستهلاك ويُحرر 13 محضرا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك  والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات  الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري الي أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة  الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير  ( ١٣ ) محضر مخالفة و ضبط (١٠٠ كجم ) لحوم و دجاج مخالفة بيانها ( ٣٢ كجم ) لحوم بقرى، ( ١٠ كجم ) لحوم جمسى مذبوحة المجازر الحكومية ،(٢٧.٥ كجم ) دواجن سحب عينات ، (٥ كجم) لحوم مفرومة صالحة و لكن بدون بيانات ،(١٨ كجم) كبده مجهولة المصدر ، (٧ كجم ) لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي  و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

الإجراءات القانونية الإشتراطات الصحية التموين الحملات التفتيشية الرقابة الصحية الشرقية الطب البيطري المبادرة الرئاسية المجازر الحكومية

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