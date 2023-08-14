على موقع البنك الأهلي.. مصر لتأمينات الحياة : وثيقة معاش بكرة بالدولار غدًا

قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن وثيقة معاش بكرة للمصريين بالخارج بالدولار تتاح من غدٍ الثلاثاء على موقع البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة على أن يبلغ القسط 500 دولار بحد أقصى شراء وثيقتين، وتصرف مبلغ تقاعدي عند الوصول لسن الاستحقاق، وأن يتم دفع معاشات 10 أو 15 عاما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي.

وأضاف رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم في خلال مدة أقصاها 10 دقائق عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة ولن يتم دفع أقساط بل سيتاح شراء كل وثيقة منفردة موضحا أن المنصة لا تشترط وجود أوراق إقامة للعميل خارج مصر، ولكن من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك في الخارج.

تابع: وثيقة معاش بكرة متاحة للمقيمين في الخارج من سن 18 وحتى 59 سنة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات وسيتم صرف المعاش إما بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليه، ويتاح من خلال المنصة حساب المعاش المحدد لكل عميل بعد تاريخ الاستحقاق، كما سيتم إرسال للمكتتبين في الوثيقة قيمة الوثائق التي اشتراها، وكذلك حجم المعاش الذي سيتم صرفه.

ونوه رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أن وثيقة معاش بكرة بالدولار تصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

ومن جانبه صرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بأنه سيتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة على أن يتم شرائها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يقبل شرائها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية مضيفًا أن عدد من موظفي شركة مصر لتأمينات الحياة يتواجدون ببع فروع البنك لتوضيح تفاصيل الوثيقة لأي عملاء يرغبون في التسجيل على المنصة أو التعرف على المنتجات.