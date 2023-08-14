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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يوضح عوامل الخطر في انتشار الامراض التنفسية المزمنة

صدى البلد

هناك بعض الحالات التي نسميها "عوامل الخطر" لزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية ، أن أهم شىء يجب الحفاظ عليه هو الصحة المدرسية، والصحة المهنية وخاصة التي تضطرهم مهنتهم للاصابة بالامراض التنفسية مثل العاملين في المناجم او المصانع فهم يتعرضون بإستمرار لبعض المواد التي تسبب مرض الربو، وايضا تزيد فرص حدوث الربو في المدن الصناعية المزدحمة.

وأشار الدكتور محمد حسن الطراونة، إلى أن  الربو من الأمراض التي لها علاقة بالاستعداد الجيني فمن كان له علاقة بأحد من أقاربه من الدرجة الأولى مصاب بالربو فتزيد احتمالية حدوث الربو لديه، فمن اهم الاسئلة التي يسألها الطبيب هو وجود اقارب من الدرجة الاولى مصابين بالربو.

وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة، أن هناك بعض الامراض متعلقة بمرض الربو، مثل المصابين بمرض الاكزيما والتهاب الجلد، فمن هو مصاب بهذه الامراض يكون اكثر عرضه للاصابة بمرض الربو، كما ان الدراسات اثبتت ان الاشخاص الذين يعانون من السمنة هم الاشخاص الاكثر عرضه لعدم السيطرة على مرض الربو فالسمنة لها علاقة مباشرة بالربو.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة ، أن  الأمراض التنفسية تتشابه في نفس الأعراض لكن الحكم في هذا الموضوع هو الذهاب الي الطبيب المختص، وكما ذكرت سابقا يجب العناية بالصحة المدرسية والصحة المهنية .

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