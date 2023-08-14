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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاريكا: عمرو مصطفى بيعمل مشاكل هتنسيه التلحين وعزيز الشافعي نمبر 1 حاليًا

صدى البلد

تحدث الملحن والمطرب عصام كاريكا، عن تصرفات الملحن عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية، مشيدًا بأداء الملحن عزيز الشافعي.

وأكد عصام كاريكا في تصريحات تليفزيونية:" أن عمرو مصطفى من أهم الملحنين في الساحة الغنائية، ولكنه أخطأ بالخلافات التي نشبها مع المطربين.

وأوضح عصام كاريكا: اتجاه عمرو مصطفى للمشاكل خلال الفترة الأخيرة مع النجوم هتخليه ينسى التلحين، وعامل مشاكل مع الأستاذ محسن جابر وعمرو دياب، يمكن هو عنده وجهة نظر وصح.

وتابع: كتر مشاكل عمرو مصطفى مع الفنانين هتخليه ينسى التلحين، وأنصحه أنه يركز في الشغل، وأدي النجوم ومتحطس شروط وماتقولش لحد يلا بالسلامة، لما ده بالسلامة وده بالسلامة هتلاقي نفسك في الآخر بتلحن لناس عادية.


وعن رأيه في عمرو مصطفى كملحن، قال عصام كاريكا: عمرو ملحن عبقري وكاتشي أوي وهتلاقي عنده جمل تقوم لازقه مع الناس زي أغنية بشرة خير.

وأشاد عصام كاريكا بالمحلن عزيز الشافعي، إذ قال: عزيز الشافعي أخويا واستاذ كبير، وبعتبره نمبر وان في التلحين في الوقت الحالي.

وعن الملحن محمد رحيم، قال: رحيم عنده جمل أنا كملحن لما بسمعها بقوله يخربيتك أنت مش هتنيمني، أنت أزاي عملتها، بيجنني بجد.

عصام كاريكا عمرو مصطفى عزيز الشافعي محمد رحيم

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