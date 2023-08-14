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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام كاريكا: محمد رمضان بتاع شو وبيستفز الناس

صدى البلد

كشف المطرب والمحلن عصام كاريكا، رأيه في تصرفات الفنان محمد رمضان، وعن ظهوره في الحفلات بدون ملابس.

وقال عصام كاريكا، في تصريحات تليفزيونية : " إن الفنان محمد رمضان لا يراعي شعور جمهوره، متابعًا: محمد رمضان بتاع شو أوي و بيستفز الناس وفيه غلابة كتير بتشوفه، شارك جمهورك وقول أنك كسبت فلوس وأحمد ربنا، إنما متطلعش تحط الفلوس جنبك كده، ورقة منهم تعيش أسرة شهر.

وبشأن ظهوره بدون ملابس في حفلاته، علق عصان كاريكا: الناس كلها بتنقده أنه بيطلع عريان على المسرح، الناس عارفة أن جسمك رياضي ومية مية، بس في أخواتنا البنات بتتفرج عليك، أنت أغانيك مكسرة الدنيا، نصيحة مني شاور لابس قبل ما تظهر، و لم الناس حواليك، الناس بتحبك واتلمت حواليك في رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

يذكر أن حل الفنان عصام كاريكا، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث الفنان عصام كاريكا، عن تجربته في التلحين للكينج محمد منير، قائلا: "لحنت أغنية "أنا عمر عيني ما دمعت" للكينج محمد منير، وهي كلمات النقيب مصطفى كامل وألحاني".

وأشار الفنان عصام كاريكا،: "قعدنا نغني الأغنية في البيت عنده ساعتها"، موضحا: "قابلته من شهر وكنا بنغني في حفلة كبيرة في العريش، وقعدنا في السويت عنده واختار أغنية جديدة اسمها "أنا الذي".

وذكر كلمات "أغنية أنا الذي"، قائلا: ""أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول". 

 

 

 

عصام كاريكا الفنان محمد رمضان محمد رمضان الإعلامية إيمان الحصري جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة

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