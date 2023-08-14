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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدى أمانة.. حملة طرق أبواب تستهدف 4 آلاف سيدة في سيناء

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بسيناء

واصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" التى استهدفت عدد ٤٠٠٠ من السيدات والرجال والأطفال، بمراكز العريش والشيخ زويد و نخل و بئر العبد ،بعدد ٢٥٠٠ زيارة.

وتم تنفيذ الفعاليات في قرى وأحياء " الفواخرية – حي السمران - السلايمة _ العبور-اسيوط - البحر–– منطقه  الساحة الشعبية – منطقه نجمة سينا-ابي صقل –حى الكرامة سلمانة- رابعه –  6 اكتوبر – الشهداء – رمانه- ابو زريعى  -حي الكوثر – الخروبه -– الحسنة – بغداد-نخل .

 

تعزيز النظرة الإيجابية:
 

وقالت إحسان داوود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، ان الحملة تهدف إلى  تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية،.

شارك في الفعاليات ،رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  ،وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات ،والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ،  وتستمر على مدار شهرين .

 وسيتم تنفيذ الحملة تباعا في قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .
 

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301 أسرة بقرى شمال سيناء تستفيد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة

سيناء حملة طرق الأبواب المراة

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