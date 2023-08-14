أعراض الفشل الكلوي عند النساء والأطفال وأسبابه وطرق علاجه

الفشل الكلوي، هو أحد الأمراض التي قد يصعب على المرء معرفتها ، خصوصاً في المراحل الأولى من المرض،ويوجد اسباب كثيره تضر بأنسجة الكلى وقد يؤدي هذا الضرر إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الجسم ولأنه نادراً ما يظهر على الجسم أي أعراض أو علامات تدل على الإصابة به، لذا نرصد في هذا التقرير أعراض الفشل الكلوي عند الأطفال والنساء وأسبابه وطرق علاجه وفقاً لموقع"Health remediez"



أعراض الفشل الكلوي عند الاطفال:



قد لا توجد علامات تدل على إصابة الطفل في بعض الأحيان بالفشل الكلوي. قد يصعب اكتشاف الأمر في بدايته خاصةً إذا كان بسيطًا، بل يُكتشف عن طريق المصادفة عند طلب إجراء اختبارات معملية لسبب آخر. يختلف الأمر كذلك باختلاف سبب الفشل الكلوي.



احتباس السوائل، مما يؤدي إلى تورم الجسم.

انخفاض الطاقة.

الشحوب الناجم عن فقر الدم.

قلة التبول.

ضعف الشهية.

التقيؤ.

الصداع.

تأخر النمو.

التهابات المسالك البولية.

سلس البول، أي عدم القدرة على حبس البول.

حمى.

حكة.

الإسهال الدموي.

ظهور كتلة في البطن.

كيف يمكن تشخيص

- تأخر نمو الطفل عن المعدل الطبيعي.

- وجود أنيميا مستمرة ومزمنة غير واضحة السبب ولا تستجيب للعلاج بالفيتامينات أو أدوية الحديد.



أعراض الفشل الكلوي عند النساء:



عدم انتظام الدورة الشهرية:

قد لا تكون فترات الحيض منتظمة عند النساء المصابات بالفشل الكلوي، يحدث ذلك بسبب انخفاض وظائف الكلى عند المصابة بنسبة أقل من المستوى الطبيعي بمعدل 20%.

لا يعني ذلك إصابة النساء اللاتي يعانين من الفشل الكلوي بالعقم، لذلك يجب المواظبة على استخدام وسائل منع الحمل.



تعاني بعض النساء المصابات بالفشل الكلوي من نقص في هرمون التستوستيرون (Testosterone)، على الرغم من أنه يصنف من ضمن الهرمونات الذكرية إلا أنه يتوافر لدى النساء بكميات قليلة، فهو يؤثر على الرغبة الجنسية عند الإناث، أعراض أخرى لدى النساء منها:

غيبوبة.

ارتفاع في ضغط الدم.

الوذمة.

نزيف داخلي.

ارتباك.

مستويات البول والدم غير الطبيعية.

نوبات.

تشنجات عضلية.

هشاشة العظام.

انتفاخ اليدين والوجه والقدمين.

الأرق.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقر الدم.

غثيان.

قيء.

مستويات الدم والبول غير الطبيعية.

طعم معدني في فمك.

فقدان الشهية.

ضيق في التنفس.

وخز وخدر في الأطراف.

غيبوبة.

نوبات.

الإصابة بالكدمات بسهولة.

يحدث الفشل الكلوي عندما لا تعمل الكلى بالشكل الصحيح، إذ لا تحصل على ما يكفيها من الدم الذي يمكنها من القيام بوظيفتها اليومية، والتي تتمثل بإخراج الفضلات من الجسم،

أعراض الفشل الكلوي المبكرة:



تتمثل أعراض وعلامات الفشل الكلوي المبكرة التي من شأنها أن تخبرك بإصابتك بالفشل الكلوي فيما يأتي:

. ضعف في التركيز

يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والفضلات في الدم، الأمر الذي يسبب الشعور بالضعف العام، والارتباك، وعدم القدرة على التركيز.

. الأرق

عندما لا تعمل الكلى بشكلِ صحيح، تبقى السموم في الدم بدلًا من خروجها عبر البول، الأمر الذي قد يمنعك من النوم ليلًا.

الحكة وجفاف الجلد

تقوم الكلى السليمة بالعديد من الوظائف المهمة، فهي تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على قوة العظام، والكمية المناسبة من المعادن في الدم.



وقد تكون البشرة الجافة والحكة علامة على نقص المعادن والمغذيات.

. كثرة التبول

من أعراض الفشل الكلوي المبكرة الشعور بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

. ظهور دم في البول

عندما تتلف مرشحات الكلى، يمكن أن تبدأ خلايا الدم في التسرب إلى البول.

تورم الكاحلين والقدمين

يمكن أن يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم في جسمك، مما يسبب تورمًا في القدمين والكاحلين.

. فقدان الشهية

قد يؤدي تراكم السموم الناتج عن انخفاض وظائف الكلى في الشعور بالامتلاء، وفقدان الشهية الذي يصاحبه فقدان في الوزن.



اسباب الفشل الكلوي:



الجفاف نتيجة فقدان سوائل الجسم عبر الإسهال، الاستفراغ، التعرُّق أو الحُمّى.

نقص حجم الدم Hypovolemia نتيجة نزيف ما. تناول أنواع مُعيّنة من الأدوية، مثل مُدرّات البَول التي قد تتسبّب بخسارة الجسم لكميّات كبيرة من السوائل.

مشاكل في التخلُّص من البَول نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مثل حصَى الكُلى، تضخُّم البروستات، تلف الأعصاب التي تتحكَّم بالمثانة وتُسيطر عليها أو بسبب تكوُّن الأورام السرطانيّة التي تُعيق مرور البَول مثل سرطان البروستات، سرطان القولون وسرطان المثانة.

مرض السكري غير المُنضبط. انسداد في الشريان الكُلوي أو الوريد الكُلوي؛ ما يؤدّي إلى زيادة تدفق الدم من وإلى الكُليتَين. انخفاض معدل تناول السوائل التي يحتاجها الجسم. تشكُّل جلطات دمويّة داخل الكُلى أو حولها.

الإصابة ببعض الأمراض مثل الذئبة الحُماميّة، التهاب الأوعيّة الدمويّة، التهاب كُبيبات الكُلى، تصلُّب الجلد أو مُتلازمة انحلال الدم اليوريميّة وغير ذلك. الخضوع للعلاج الكيميائي.

يعد الفشل الكلوي خطير ومزمن وقد يسبب الوفاة إذا لم يتمّ علاجه بالصورة المطلوبة وفي أسرع وقت ممكن، ويرجع السبب في ذلك هو نقص التروية المفاجِئ للكلى بسبب الجفاف الشديد، لذلك نتعرف على علاج الفشل الكلوي كما يلي:

علاج الفشل الكلوي:



تحسين نمط الحياة:وذلك باتباع ما يأتي:

تقليل استهلاك الكحول للحد الأدنى.

تناول أقل ما يمكن من البروتينات والملح.

تناول الأدوية المناسبة في حال الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري وضغط الدم.

التوقف عن التدخين.

المحافظة على وزن سليم.

تجنب تناول بعض الأدوية التي تزيد من سمية الكلى.

العلاجات الدوائية:

بعض أدوية تخفيض ضغط الدم، مثل: مثبطات الإنزيم

علاجات لخفض الكولسترول.

علاجات لرفع مستوى الهيموغلوبين ومعالجة فقر الدم.

علاجات لتقوية العظام.

علاجات للتخلص من الوذمات.

إجراءات أخرى

في بعض الحالات التي يكون فيها انخفاض كبير في وظائف الكلى، يتم اللجوء لما يأتي:

الغسيل الكلوي:

يساعد الغسيل الكلوي المريض على ممارسة حياته بشكل طبيعي، لكن يجب عليه الالتزام بموعد الجلسات وعدم إهمالها، لأن تراكم السموم داخل الجسم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تنتهي بوفاة المريض.

زراعة الكلى:

تُعد عمليات زراعة الكُلى من العلاجات الواعدة للحالات المتأخرة لمرض الفشل الكلوي، وتعتمد على زراعة كُلى سليمة يأخذها الجراح من متبرع، ويزرعها في جسد المريض بعد تهيئة الجسم لعدم رفضها ،يستطيع المريض والمتبرع كلاهما أن يحيا حياة طبيعية بواسطة كلية واحدة.

توفر زراعة الكُلى للمريض حياة أفضل، ومتوسط عمر أعلى، إلى جانب أنها قد تكون أقل تكلفة من جلسات الغسيل على المدى البعيد. لكنها لا تلائم جميع المرضى.