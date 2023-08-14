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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon 8.. ريلمي تكشف مواصفات GT5 الرائد

ريلمي
ريلمي

أعلن رئيس شركة "ريلمي" فرع الصين، إطلاق هاتف ذكي جديد من خلال منصة Weibo الصينية كاشفًا عن معلومات جديدة حول هاتف Realme GT 5 المنتظر.

ووفقًا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، نشر رئيس "ريلمي" Xu Qi ملصقًا دعائيًا يسأل متابعيه "لماذا لم يصل أي من الهواتف المدعمة بشريحة كوالكوم Snapdragon 8 الرائدة حقًا ذروة الأداء؟ ".

وبالتالي أصبح من الواضح الآن أن هاتف  ريلمي  Realme GT5 سيتم تشغيله بواسطة معالج "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، وبالإضافة إلى ذلك، يزعم  منشور Weibo الجديد من حساب Digital Chat Station المشهور بتسريباته الموثوقة أن GT 5 سيتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ويعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت وشحن سريع بقوة 240 وات. 

ريلمي 

وأضاف منشور حساب Digital Chat Station أنه سيتم تجهيز الموبايل المنتظر بشاشة عرض نوعها (OLED) بدقة 1.5K تدعم خاصية التعتيم عالي التردد.

وفقًا للتقارير السابقة، يُقال إن Realme GT 5 مزود بلوحة OLED مقاس 6.74 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. وسيأتي مع كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية سنجد كاميرا أساسية من Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، و مصحوبًا بكاميرا فائقة الاتساع  بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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سيأتي هاتف "ريلمي" Realme GT 5 الذي يعمل من خلال معالج وحدة مركزية من Snapdragon 8 Gen 2 مع 16 جيجابايت / 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0. 

سيأتي موبايل ريلمي  GT 5 بنوعين مختلفين من البطاريات وبالتالي المتغيرات، كل منهما يوفر قدرة شحن مختلفة، سوف يدعم متغير GT 5 مع بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقوة 240 وات، في حين أن متغير البطارية 5200 مللي أمبير سيوفر شحنًا سريعًا بقوة 150 وات.

لا يزال Realme متحفظا في إعلان موعد إطلاق Realme GT 5 رسميا بالأسواق، ولكن يبدو أنه سيظهر في الصين بصورة رسمية مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

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