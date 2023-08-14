عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشدة، وقال إن "تجربة "الحكومة اليمينية الكاملة" باءت بالفشل في غضون سبعة أشهر فقط .

وكتب لبيد: "لقد فشلت هذه الحكومة. لقد فشلت في أمور سمعت عنها ، مثل وقف جرائم القتل والعنف في شوارعنا ، وفي أمور لم تسمع عنها ، مثل انهيار تأمين الرعاية طويلة الأجل".

وقال لبيد في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك: “فشل الحكومة واضح لأي شخص يدخل السوبر ماركت للتسوق ، ويتلقى الفاتورة عند الخروج”.

وأضاف أن "الفشل واضح لكل من رأى وجه رئيس الاركان القلق، الذي يحاول بيأس لقاء رئيس الوزراء ليشرح له حدة الازمة الداخلية في الجيش الاسرائيلي".

وتابع: "من الواضح لكل من سمع أن الأمريكيين يبرمون صفقة من شأنها ضخ مليارات الدولارات إلى إيران دون استشارتنا، ولكل من لم يسمع أن الحكومة الأسترالية قررت الاعتراف بالقدس الشرقية وجميع المستوطنات، بما في ذلك ارئيل ومعاليه ادوميم كأراضي فلسطينية محتلة".

ووفقا له "في غضون سبعة أشهر فقط ، تمكنت الحكومة من الفشل في كل ما لمسته. وشهدت الشرطة الإسرائيلية موجة غير مسبوقة من الاستقالات وفقد بالفعل أكثر من 2000 ضابط".

على المستوى الأمني قال يائير لبيد: "تضاعف عدد ضحايا الهجمات في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي، كما  تضاعف عدد القتلى في المجتمع العربي ثلاث مرات تقريباً. وقتلت 19 امرأة منذ بداية العام ، والأهم أن بن جفير تنكر بزي شرطي".

وأضاف "في الضفة الغربية، فقدت قوات الأمن سيطرتها على الإرهاب اليهودي. الإرهابيون في التلال يحرقون القرى ويتلقون الدعم من الحكومة".

وتابع "أزمة الكفاءة في الجيش الإسرائيلي تشمل موجة تقارير عن ضباط شباب أعلنوا أنهم لن يجددوا عقودهم في الضفة الغربية ، حيث يتمركز معظم قوتنا المقاتلة، هناك أزمة قيادة. لا أحد يفهم تمامًا تقسيم السلطات بين سموتريش وجالانت. إنه فشل منهجي ووظيفي في كل ساحة ممكنة ".

وفيما يخص التعليم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية "لم يحصل طلاب المرحلة الثانوية على الدرجات الوقائية. تفتقر وزارة التربية والتعليم إلى 2800 معلم لبدء العام الدراسي القادم. وهناك انخفاض بنسبة 30٪ في الطلب على الوظائف في الخدمة المدنية. تفتقر الشركات الحكومية إلى مئات المديرين ولا يمكنهم الموافقة على خطط العمل".

وأضاف "قسم التدريب المهني في وزارة العمل لا يعمل منذ سبعة أشهر بسبب تضارب السلطات. لا يوجد شيء تضيفه حول شلل النظام القضائي ونقص القضاة".

كما أشار إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، وقال: "منذ إنشاء الحكومة ، انخفضت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة بنسبة 70٪ تقريبًا".

وأضاف: "الفشل الاقتصادي فوري وملموس. التضخم آخذ في الارتفاع ، وأسعار الفائدة ترتفع ، والرهون العقارية قفزت بعشرات في المائة وهي تحطم ظهور وقلوب الأزواج الشباب في جميع أنحاء البلاد. معاشاتنا التقاعدية تكبدت خسائر بمليارات الشواقل. تتلقى إسرائيل المزيد والمزيد من التقارير السلبية من شركات التصنيف والبنوك الكبرى ، لكن لا يوجد أحد للتحدث معهم. كان وزير المالية في أمريكا ، لكن لم يوافق أحد على مقابلته ، كان في أوروبا ، ولم يوافق أحد على مقابلته. رئيس الوزراء أجرى عشرات المقابلات مع الشبكات الأجنبية ، وفي النهاية أصبحت مزحة في عيون العالم بسبب قناع الأكاذيب الذي تورط فيه ".

وتابع "التجربة فشلت. أصبح من الواضح أنه من المستحيل أخذ مجموعة من المتطرفين، الذين كانوا حتى وقت قريب أهدافًا للشين بيت، وتحميلهم مسؤولية الأمن. لا يمكنك أن تأخذ رجال أعمال وقحين وتأمل أن يوحدوا الناس. من المستحيل وضع شخص في منتصف محاكمة جنائية على رأس الحكومة ونأمل أن يقيدهم ".

وختم بالقول: "الأهم من ذلك كله، أنه من المستحيل إدارة بلد يحرض مواطنيه على بعضهم البعض ويقودهم إلى أفظع صراع داخلي في تاريخه. لم تكن هناك مثل هذه الحكومة الفاشلة هنا".

الحكومة الإسرائيلية زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة اليمينية الكاملة الجيش الإسرائيلي إسرائيل اخبار اسرائيل بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

ترشيحاتنا

40 مليون دولار بالسنة.. تذاكر القطارات بالعملة الأمريكية لهذه الفئات| قرار جديد

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

معلومات كاذبة.. فضيحة مدوية لـ المخابرات الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا

اعترافات صادمة .. بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن فساد نجل بايدن

انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ