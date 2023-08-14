زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشدة، وقال إن "تجربة "الحكومة اليمينية الكاملة" باءت بالفشل في غضون سبعة أشهر فقط .

وكتب لبيد: "لقد فشلت هذه الحكومة. لقد فشلت في أمور سمعت عنها ، مثل وقف جرائم القتل والعنف في شوارعنا ، وفي أمور لم تسمع عنها ، مثل انهيار تأمين الرعاية طويلة الأجل".

وقال لبيد في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك: “فشل الحكومة واضح لأي شخص يدخل السوبر ماركت للتسوق ، ويتلقى الفاتورة عند الخروج”.

وأضاف أن "الفشل واضح لكل من رأى وجه رئيس الاركان القلق، الذي يحاول بيأس لقاء رئيس الوزراء ليشرح له حدة الازمة الداخلية في الجيش الاسرائيلي".

وتابع: "من الواضح لكل من سمع أن الأمريكيين يبرمون صفقة من شأنها ضخ مليارات الدولارات إلى إيران دون استشارتنا، ولكل من لم يسمع أن الحكومة الأسترالية قررت الاعتراف بالقدس الشرقية وجميع المستوطنات، بما في ذلك ارئيل ومعاليه ادوميم كأراضي فلسطينية محتلة".

ووفقا له "في غضون سبعة أشهر فقط ، تمكنت الحكومة من الفشل في كل ما لمسته. وشهدت الشرطة الإسرائيلية موجة غير مسبوقة من الاستقالات وفقد بالفعل أكثر من 2000 ضابط".

على المستوى الأمني قال يائير لبيد: "تضاعف عدد ضحايا الهجمات في جميع أنحاء البلاد مقارنة بالعام الماضي، كما تضاعف عدد القتلى في المجتمع العربي ثلاث مرات تقريباً. وقتلت 19 امرأة منذ بداية العام ، والأهم أن بن جفير تنكر بزي شرطي".

وأضاف "في الضفة الغربية، فقدت قوات الأمن سيطرتها على الإرهاب اليهودي. الإرهابيون في التلال يحرقون القرى ويتلقون الدعم من الحكومة".

وتابع "أزمة الكفاءة في الجيش الإسرائيلي تشمل موجة تقارير عن ضباط شباب أعلنوا أنهم لن يجددوا عقودهم في الضفة الغربية ، حيث يتمركز معظم قوتنا المقاتلة، هناك أزمة قيادة. لا أحد يفهم تمامًا تقسيم السلطات بين سموتريش وجالانت. إنه فشل منهجي ووظيفي في كل ساحة ممكنة ".

وفيما يخص التعليم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية "لم يحصل طلاب المرحلة الثانوية على الدرجات الوقائية. تفتقر وزارة التربية والتعليم إلى 2800 معلم لبدء العام الدراسي القادم. وهناك انخفاض بنسبة 30٪ في الطلب على الوظائف في الخدمة المدنية. تفتقر الشركات الحكومية إلى مئات المديرين ولا يمكنهم الموافقة على خطط العمل".

وأضاف "قسم التدريب المهني في وزارة العمل لا يعمل منذ سبعة أشهر بسبب تضارب السلطات. لا يوجد شيء تضيفه حول شلل النظام القضائي ونقص القضاة".

كما أشار إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، وقال: "منذ إنشاء الحكومة ، انخفضت الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة بنسبة 70٪ تقريبًا".

وأضاف: "الفشل الاقتصادي فوري وملموس. التضخم آخذ في الارتفاع ، وأسعار الفائدة ترتفع ، والرهون العقارية قفزت بعشرات في المائة وهي تحطم ظهور وقلوب الأزواج الشباب في جميع أنحاء البلاد. معاشاتنا التقاعدية تكبدت خسائر بمليارات الشواقل. تتلقى إسرائيل المزيد والمزيد من التقارير السلبية من شركات التصنيف والبنوك الكبرى ، لكن لا يوجد أحد للتحدث معهم. كان وزير المالية في أمريكا ، لكن لم يوافق أحد على مقابلته ، كان في أوروبا ، ولم يوافق أحد على مقابلته. رئيس الوزراء أجرى عشرات المقابلات مع الشبكات الأجنبية ، وفي النهاية أصبحت مزحة في عيون العالم بسبب قناع الأكاذيب الذي تورط فيه ".

وتابع "التجربة فشلت. أصبح من الواضح أنه من المستحيل أخذ مجموعة من المتطرفين، الذين كانوا حتى وقت قريب أهدافًا للشين بيت، وتحميلهم مسؤولية الأمن. لا يمكنك أن تأخذ رجال أعمال وقحين وتأمل أن يوحدوا الناس. من المستحيل وضع شخص في منتصف محاكمة جنائية على رأس الحكومة ونأمل أن يقيدهم ".

وختم بالقول: "الأهم من ذلك كله، أنه من المستحيل إدارة بلد يحرض مواطنيه على بعضهم البعض ويقودهم إلى أفظع صراع داخلي في تاريخه. لم تكن هناك مثل هذه الحكومة الفاشلة هنا".