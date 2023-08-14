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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الدبلوماسيين الروس يغادرون مولدوفا.. وموسكو تتوعد

الكرملين
الكرملين

غادر عشرات الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة بكيشيناو بعد أن طردتهم حكومة مولدوفا الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت حكومة مولدوفا، إنها ستطرد 45 دبلوماسيا روسيا في يوليو  بسبب "التوترات المستمرة والإجراءات غير الودية".

وسيتم خفض العدد الإجمالي إلى 25 فقط - وهو رقم أقرب إلى الرقم الذي تمتلكه مولدوفا في سفارتها في موسكو.

ومنذ الحرب  في فبراير 2022 ، اتهمت حكومة مولدوفا موسكو بالتجسس ودعم جماعات المعارضة.

وتنفي موسكو هذه المزاعم وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن "الخطوة غير الودية" لمولدوفا لن تمر دون رد.

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