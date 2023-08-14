عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالأزهر الشريف

تلاميذ المعاهد الأزهرية
تلاميذ المعاهد الأزهرية

اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأعضاء اللجنة العليا للتنسيق الإلكتروني بالأزهر الشريف لمناقشة آليات إعلان نتيجة القبول بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

واقترب قطاع المعاهد الأزهرية، من الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالأزهر الشريف، والذي كان قد انتهى أولياء أمور التلاميذ من التقديم منها خلال الأيام الماضي.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منشور رقم (6) لجميع المناطق الأزهرية والتي تخص، شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023، وضوابط تحويل التلاميذ من الأزهر والتربية والتعليم والعكس.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن ضوابط تحويل التلاميذ بين الأزهر والتربية والتعليم، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.


وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء أحكام البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، بشأن تنظيم تحويل التلاميذ فيما بينهما ينبه على ضرورة الإلتزام بالآتي:

أولا الصفوف الدراسية المتاح التحويل فيها
يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومدارس التربية والتعليم، على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من التلاميذ المنقولين إلى الصف الثاني الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2023-2024، ويحظر التحويل بالمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

كما يقتصر التحويل للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية في العام 2022-2023، للتعليم الدرسي فقط بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في إحدى المدارس الخاصة بهذه النوعية من التعليم، واعتماد الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

موعد التحويل من الأزهر إلى العام 2023

ويبدأ التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم، اعتبارا من 5 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2023.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

ثانيا: التحويل إلى المعاهد الأزهرية
يتم امتحان تلاميذ صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية، الراغبين في التحويل من التربية والتعليم، إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية، في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا، على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي بحد أدنى، ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة، عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023


ويشترط الإلتزام من كل منطقة بحصر التلاميذ المتقدمين للتحويل  وإعداد كشوف بمن اجتاز الاختبارات المقررة لكل صف، وفي جميع الأحوال يراعيى تطبيق شرط مناظرة السن.
ثالثا: شروط السن والكثافة
كما يراعى في التحويل أن يكون لنفس الصف المناظر المقيد به التلميذ في مدارس التربية والتعليم ، وأن يتحقق من شرط الكثافة وأن يتم التأكد من مناظرة شرط السن.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023


كما يجب أن يرفق بطلب التحويل من الأزهر "بيان إلكتروني" لتدرج التلميذ في المرحلة المقيد بها موضحا حالته سواء في النجاح أو الرسوب، ويصدر هذا من إدارة الامتحانات وعليه ختم الشعار.
أما بالنسبة للتلاميذ المستنفذين مرات الرسوب "عامين" في المرحلة الإعدادية الأزهرية، فلهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج "منازل" بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري.


 
 

نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال نتيجة تنسيق القبول رياض الأطفال المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ