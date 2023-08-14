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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

صدى البلد

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للحصول على موافقتها على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لجميع المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خصوصا أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.
 

النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات الامنية الحضور الجماهيري الموسم الكروي الجديد

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