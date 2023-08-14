قافلة متعددة التخصصات بمشاركة جامعات إقليم شرق الدلتا بالشيخ زويد والعريش

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش محافظ شمال سيناء، قافلة متعددة التخصصات لتقديم الخدمات الصحية لأهالي مدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة بالعريش، في إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش ، بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا لجامعات. (قناة السويس - السويس – بورسعيد - دمياط) ، للمساهمة في المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" .



وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن القافلة تضم مشاركة جامعات اقليم شرق الدلتا (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط).. حيث أن القافلة تضم تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة.

وتستهدف القافلة مدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة شرق العريش لتوقيع الكشف على المواطنين من المرضى بمستشفى الشيخ زويد، أو بقرية السكاسكة بالعريش.

التخصصات الطبية:



وأضاف رئيس الجامعة ، أنه تم الكشف على المرضي في مختلف التخصصات الطبية، وصرف العلاج المجاني للمواطنين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة، ومنطقة السكاسكة شرق العريش، والتجمعات السكنية.

موضحًا أن القافلة تأتي في إطار دور الجامعة على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للمواطنين، والتي دعا لها فخامة رئيس الجمهورية.

قام الدكتور رئيس الجامعة يرافقه مشرفي الجامعات ،والدكتور مدير مستشفي الشيخ زويد بالمرور على المرضى والاستماع لهم لتلبية مطالبهم من خلال القوافل القادمة.



وأفاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.



وأكد رئيس الجامعة، على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

