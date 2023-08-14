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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد تدشين مبادرة للحد من البلاستيك آحادي الاستخدام

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ ، في حضور فعالية إطلاق  المبادرة التي تنفذها جمعية الشابات المسلمات، تحت شعار " لا للبلاستيك"  ضمن المبادرة الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك آحادي الاستخدام. 

وكان ذلك في حضور زينب عبد الحميد رئيس الجمعية ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن  وكيل وزارة الزراعة، الدكتورة أسماء سامي مدير عام الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وأمل أبو عزوز  وكيل مديرية التضامن ، هاني الجويلي  رئيس المدينة  ، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومسؤولي عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في مجال البيئة. 

 

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وفي كلمته نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير المحافظ "د. محمد هاني غنيم "للقائمين والمشاركين في الفعالية التي تستضيفها جمعية الشابات ، مشيراُ إلى ترحيب المحافظة وأجهزتها  بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمثل تلك الفعاليات والمبادرات ، خاصة هذه المبادرة التي تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار البلاستيك، ولفت الانتباه إلى أهمية تعديل السلوكيات والعادات الاستهلاكية غير المستدامة، فضلاً عن  تشجيع أفراد المجتمع على استخدام بدائل صحية وبيئية آمنة وجيدة

تضمنت الفعالية ،التي قدمها محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام، استعراضا للأضرار البيئية والصحية التي تنجم عن الاستخدام المفرط للمنتجات البلاستيكية ، وحجم ونوعية منتجات  داخل في صناعتها  مادة البلاستيك من الملابس وأدوات المطبخ. 

كما تم استعراض الجانب التشريعي والقانوني والجهود المبذولة  لحظر استخدام البلالستيك  والتوعية بمخاطره على الصحة العامة والبيئية والاحتباس الحراري والانبعاثات الصارة وغيرها، والعمل على تشجيع المواطنين وتوعيتهم بتقديم حزمة من النصائح والإرشادات ، مثل :استخدام بدائل للبلاستيك صديقة للبيئة، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر المستطاع ،وفصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.

 

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