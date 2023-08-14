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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: برنامج "فرصة" يعمل على التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه" الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية_رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب وذلك في حضور المهندس طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببني سويف، ومحمود جبر المدير التنفيذي  للجمعية المصرية  لتنظيم الأسرة  ببني سويف، وذلك قبل بداية  مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج فرصة الممول من البنك الدولي  للأسر المستفيدة  من الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

في بداية اللقاء رحب المحافظ بضيوف المحافظة من الاتحاد العام  للجمعيات،مثمناً الدور الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا على أن المحافظة تواصل عملها في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة ، لاسيما وأن بني سويف كانت من سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلي "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية للمحافظة تقوم على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني.

محافظ بني سويف يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "فرصة"

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وأشار المحافظ إلى دعمه لكافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن  يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،مستشهداً ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب مثل مشروع "عايشين بخيرها "،والذي تنفذه هيئة كير  بالشراكة مع شركة بيبسكو العالمية ،تحت إشراف وزارات : الزراعة ، التضامن والصحة ، ومشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP"،وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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