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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الأموال المفرج عنها الخاصة بـ إيران هي أموال مستحقة لها من بيع النفط لـ كوريا الجنوبية.

وأضاف باتيل في مؤتمر صجفي اليوم الأثنين، أن السماح لـ إيران باستخدام الأموال المفرج عنها لأغراض إنسانية يتسق مع سياساتنا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن الأموال المفرج عنها لـ إيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية.

وعلى جانب آخر، قال باتيل، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا لأنها عملية لا تزال جارية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه رغم مضينا في تبادل السجناء مستمرون بتحميل إيران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم.

وفي وقت ساببق، كشف مصدر إيراني مطلع عن اتفاق إيران والولايات المتحدة الامريكية برعاية دولة ثالثة يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والافراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المصدر قوله إن هذا الاتفاق يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل اطلاق سراح 5 سجناء ايرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الافراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى جانب جزء كبير أيضا من الأموال الإيرانية في بنك TBI العراقي"، مشيرا الى أن المراحل الاولى قد بدأت بعملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الاوروبية.

ووفقا لهذا المصدر أيضا فإنه "من المقرر أن يتم في هذا الاطار تحويل أموال ايران في كوريا الجنوبية من ال "وون" (عملة كوريا الجنوبية) الى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل الى مصرف في سويسرا ومن هناك الى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيل هذه الأموال".

وأضاف: "ووفقا لهذا الاتفاق أيضا، لن يتم الافراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر".

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