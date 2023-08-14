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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من إيران بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

إيران والوكالة الذرية
إيران والوكالة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأثنين، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أحرزا تقدما في حل القضايا المتعلقة بتنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب اتفاقية تطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

أوضح عبد اللهيان في مؤتمر صحفي: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في التفاعل بشأن بعض القضايا التي ما زالت، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون حل".

كما سلط عبد اللهيان الضوء على دور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في محادثات الضمانات مع طهران.

وفي وقت سابق، زار جروسي طهران بعد ورود تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7٪ في المنشآت النووية في البلاد. 

وأجرى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، واجتمع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية. 

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت لاحق، في بيان مشترك، إن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة". 

كما أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات والوصول لمعالجة قضايا الضمانات المعلقة.

وقالت السلطات الإيرانية في وقت لاحق، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلقت تحقيقها بشأن اكتشاف آثار يورانيوم مخصب بنسبة نقاء تصل إلى 83.7٪.

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