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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال شهر أغسطس الجاري.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الثلاثاء 15 اغسطس  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 33100جنيه للطن.


استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 33500جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 32800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 32000جنيه للطن
سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 31000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء نحو 33000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 32500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 31000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء  نحو 31000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 31500 جنيه للطن الواحد.


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء  نحو 31000جنيه للطن الواحد.

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أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

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10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1753جنيه لطن المسلح بتراجع بقيمة 12 جنيهات مقارنة بسعر أمس .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1710جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1650جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا  اليوم الثلاثاء نحو 1685 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الثلاثاء نحو 1705جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الثلاثاء نحو 1685جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم الثلاثاء نحو  1725جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 1728جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء نحو 1770جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الثلاثاء نحو 1690جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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