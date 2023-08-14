مستثمرة صينية بمصر تطلق مبادرة شكرا للرئيس السيسي.. تفاصيل

أكت سين تشين سي جي، مستثمرة صينية أطلقت مبادرة "شكرا للرئيس السيسي"، أنها بدأت بعمل مصنع لصناعة المواسير البلاستيك بالعاشر من رمضان، معلقة “ شوفت مصر فيها فرصة لمشروعات البنية التحتية مما شجعني للدخول في هذا المجال".

وقالت سين تشين سي جي، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنها خلال عام 2021، قامت بفتح مصنع ثان، مؤكدة أنها عملت على الدفع بـ5 خطوط إنتاج جديدة وعمال ونجحت في ذلك.

تحقيق الأمان

وتابعت المستثمرة الصينية، أنها تجهز لافتتاح مصنع ثالث توسع فيه خطوط الإنتاج، معلقة "الرئيس السيسي يساعد البلاد في تحقيق الأمان ويساعد على الصناعة فأنا أحبه وأريد إسعاد الناس".