السيسي يودع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني عقب القمة الثلاثية.. صور

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس أبو مازن الرئيس الفلسطيني وملك الأردن عقب المشاركة فى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.



وكانت قد عقدت اليوم الإثنين القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.

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