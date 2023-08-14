الكنيسة الأرثوذكسية: كل من يحاول إشعال الفتنة الطائفية بين المصريين سيفشل

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن كل من يحاول إشعال الفتنة الطائفية بين المصريين سوف يفشل .

وقال موسى إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" من لم يتعلم درس التاريخ لن يرى في حياته أي نجاح ".

وأضاف موسى إبراهيم :" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاول حرق مصر، وحرق الإخوان للكنائس ورقة استخدمها الإخوان لتحقيق مصالحهم لكنهم فشلوا ".

وتابع موسى إبراهيم :" على الرغم من عدد الكنائس الكبير التي تعرضت للحرق أيام الإخوان أصدر البابا تواضروس الثاني مقولة خالدة وهي أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ".

وأكمل موسى إبراهيم :" الكنيسة التي أخدم فيها كانت إحدى الكنائس التي تعرضت للاعتداء أيام الإخوان ورأيت أن من تصدى للإرهابيين هم المسلمين ".

ولفت موسى إبراهيم :" على كل متابعي السوشيال ميديا أن يقومون بتمييز ما يقرأون ويفحصوا كل شيء قبل التفاعل أو الحكم على مختلف المواقف".