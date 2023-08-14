جنوب أفريقيا: لن نُطرد من قانون أجوا الأمريكي

قال أنيل سوكلال سفير جنوب أفريقيا لدى بريكس، اليوم الاثنين إنه يعتقد بعدم وجود أي تهديد بشأن خروج البلاد من قانون "أجوا" الأمريكي.

ولفت “سوكلال” إلى أن "قانون أجوا ليس قضية ذات اتجاه واحد، التجارة ليست قضية ذات اتجاه واحد".

وأضاف السفير في مؤتمر صحفي بجوهانسبرج قائلا "لديك 600 شركة أمريكية تعمل في جنوب إفريقيا. هل سيديرون ظهورهم لذلك؟"، وفقا لما أورده موقع “نيوز 24” الإخباري.

وطلبت جنوب إفريقيا من الولايات المتحدة النظر في تمديد مبكر لقانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي سينتهي في عام 2025، إلا أن بعض المشرعين الأمريكيين دفعوا إدارة بايدن إلى مراجعة وصول جنوب إفريقيا إلى قانون أجوا، وسط إحباط من موقف الدولة غير المنحاز تجاه غزو روسيا لأوكرانيا، ولأنهم يرون أنها أكثر تطورًا من أن تكون مؤهلة.

كما تصاعدت التوترات في وقت سابق من هذا العام عندما اتهمها سفير الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا روبن بريجيتي، بتزويد روسيا بالأسلحة - وهو ادعاء نفته بريتوريا.

ويشارك قادة بريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة في جوهانسبرج الأسبوع المقبل، حيث يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتراضيا.

جنوب إفريقيا، التي صدرت العام الماضي 2.7 مليار دولار من السلع باستخدام قانون أجوا، ستستضيف قمة قانون أجوا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال سوكلال إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، استمرت العديد من الشركات في التعامل معها.

ويعتبر قانون النمو والفرص الأفريقي "أجوا"، الذي تم سنه في عام 2000، حجر الزاوية في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ويتم في إطاره معظم التبادلات التجارية بين واشنطن والدول الأفريقية المستفيدة، حيث يسمح لها بتصدير المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية لما يصل إلى 6500 سلعة.