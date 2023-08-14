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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. رفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بمدينة الرياض

محولات الكهرباء
محولات الكهرباء

تشهد مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تطوير شبكة الكهرباء وحل المشكلات، تنفيذاً  لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.
 

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وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بمدينة الرياض، بالتنسيق مع هندسة كهرباء الرياض، فتم بتركيب كشك جديد بنصر العرب بالمدينة، وتكبير كشك كهرباء نصر العرب من قدرة 80 ك ف ا إلى قدرة 1000 ك ف الضمان، وذلك لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالرياض، مقدما الشكر، لفريق العمل بهندسة كهرباء الرياض برئاسة المهندس علاء عبد المعطي، مدير هندسة كهرباء قرى الرياض، على مجهوداتهم المبذولة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء بمركز ومدينة الرياض.
 

أكد أحمد عيسى، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بمتابعة أعمال الصيانة والترميم الجارية بكوبري السكنة برافد الطريق الدولي بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرصيف التابعة لمركز ومدينة الرياض، لتحقيق الانسيابية المرورية على رافد الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم، حرصا على سلامة المسافرين.

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