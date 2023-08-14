تطوير التعاون العسكري.. اجتماع روسي جيبوتي عاجل في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين التقى زكريا الشيخ إبراهيم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية، على هامش المنتدى الدولي للجيش 2023 في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن الجانبين لاحظا الديناميكيات الإيجابية في تطوير التعاون العسكري الثنائي وحددا مجالات التعاون الواعدة.

وبحسب الدفاع الروسية، شدد فومين على أهمية العلاقات مع جيبوتي وجدد استعداد وزارة الدفاع الروسية لمواصلة الحوار البناء بينهما.

وعلى جاني آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن موقف موسكو من الأزمة في النيجر، بعد التطورات الأخيرة بشأن التدخل العسكري المزمع من قوات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إن الغزو المسلح للنيجر للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم قد يؤدي إلى صراع طويل الأمد في البلاد ويزعزع استقرار الوضع في منطقة الصحراء والساحل.

وأشارت موسكو إلى أنها تدعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية.