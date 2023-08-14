روسيا تعلن اعتراض مقاتلة نرويجية اقتربت من حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، اعتراض مقاتلة نرويجية اقتربت من حدودها، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية إرسال مقاتلتين دنماركيتين من طراز "إف-16" للاعتراض والتعرف على طائرتين روسيتين في المجال الدولي فوق بحر الشمال.

كما اعترفت وزارة الدفاع الدنماركية بأن الطائرتين الروسيتين لم تدخلا المجال الجوي الدنماركي.

وقالت الدفاع الدنماركية، عبر موقع التواصل الاجتماعي X إنه "كان على وزارة الدفاع أن تتعرف على طائرتين روسيتين في المجال الجوي الدولي فوق بحر الشمال.. ولم تدخل أي من الطائرتين الروسيتين المجال الجوي الدنماركي لثانية واحدة".