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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن اعتداء بولندا علي روسيا

روسيا وبولندا
روسيا وبولندا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن الجانب البولندي هو المعتدي علي روسيا.

وقال جونسون: "إذا نظرت إلى الوضع من وجهة نظر روسيا ، فإن بولندا هي التي تصرفت بصفتها المعتدي هنا".

وأشار إلى أن بولندا نشرت أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي على أراضيها وركبت نظامًا صاروخيًا تمت إزالته من سفينة إيجيس.

وأضاف: “العلاقات بين بولندا وأوكرانيا تتدهور كل يوم، وتصبح عدائية أكثر فأكثر”.

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وتابع جونسون: “ستحاول بولندا استفزاز بيلاروس في صراع على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو وإجبار بقية أعضاء الناتو على الانضمام إلى المعركة”.

روسيا بولندا

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