قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن الجانب البولندي هو المعتدي علي روسيا.

وقال جونسون: "إذا نظرت إلى الوضع من وجهة نظر روسيا ، فإن بولندا هي التي تصرفت بصفتها المعتدي هنا".

وأشار إلى أن بولندا نشرت أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي على أراضيها وركبت نظامًا صاروخيًا تمت إزالته من سفينة إيجيس.

وأضاف: “العلاقات بين بولندا وأوكرانيا تتدهور كل يوم، وتصبح عدائية أكثر فأكثر”.

وتابع جونسون: “ستحاول بولندا استفزاز بيلاروس في صراع على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو وإجبار بقية أعضاء الناتو على الانضمام إلى المعركة”.