بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

اتهم رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، روسيا وبيلاروس، "بالتسبب في ارتفاع نسبة تدفق المهاجرين ومحاولة عبورهم الحدود الشرقية بشكل غير قانوني" علي حد قوله.



ولفت مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إلى أن "بولندا تتعرض للهجوم منذ أكثر من عامين على حدودها الشرقية مع بيلاروس وفق خطة مشتركة لروسيا وبيلاروس، اللتين تريدان زعزعة استقرار ليس فقط بلدنا، ولكن الاتحاد الأوروبي بأكمله، حيث استخدموا المهاجرين لزعزعة أمن بولندا وتدمير وحدة الحلفاء الأوروبيين".



وأضاف المسؤول البولندي أنه خلال عام واحد، تم تسجيل أكثر من 16000 محاولة لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني.

وأكد أن "ضمان أمن الحدود الشرقية لبولندا، والتي هي في الواقع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من أولويات بلاده".