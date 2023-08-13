بولندا تعلن نشر مجموعة عسكرية جديدة على الحدود مع بيلاروس

أعلنت حكومة بولندا اليوم الأحد، نشر مجموعة عسكرية جديدة على الحدود مع بيلاروس بسبب "الإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل جارتها الموالية لروسيا.

والتقى وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في ياريلوكا شرقي بولندا، بعض القوات التي تم نشرها مؤخرا قرب حدود بيلاروس، وأصر على أن الوجود العسكري المتزايد "مجرد خطوة رادعة وليس عملا عدائيا"، كما تدعي مينسك وموسكو.

وقال وزير الدفاع لعسكرييه: "ليس هناك شك في أن النظام البيلاروسي يتعاون مع الكرملين، وأن الهجمات على الحدود البولندية تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا".

والأسبوع الماضي، دخلت مروحيتان عسكريتان من بيلاروس المجال الجوي لبولندا لفترة وجيزة، في خطوة اعتبرتها وارسو استفزازا متعمدا.

كما زعمت جماعة موالية للحكومة في بيلاروس مؤخرا، أن السياسيين البولنديين الذين يدعمون أوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، "يشعلون نار الحرب بأفعالهم وخطاباتهم"، وأن "ما يحركهم هو جنون الشوفينية".