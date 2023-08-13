عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تعلن نشر مجموعة عسكرية جديدة على الحدود مع بيلاروس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت حكومة بولندا اليوم الأحد، نشر مجموعة عسكرية جديدة على الحدود مع بيلاروس  بسبب "الإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل جارتها الموالية لروسيا.

والتقى وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في ياريلوكا شرقي بولندا، بعض القوات التي تم نشرها مؤخرا قرب حدود بيلاروس، وأصر على أن الوجود العسكري المتزايد "مجرد خطوة رادعة وليس عملا عدائيا"، كما تدعي مينسك وموسكو.

وقال وزير الدفاع لعسكرييه: "ليس هناك شك في أن النظام البيلاروسي يتعاون مع الكرملين، وأن الهجمات على الحدود البولندية تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا".

بيان عاجل من بيلاروس بعد انتهاك حرس الحدود الليتواني لأراضيها

تحرك عاجل من الجيش.. بولندا تعلن فقدان أحد أسلحتها على حدود بيلاروس

والأسبوع الماضي، دخلت مروحيتان عسكريتان من بيلاروس المجال الجوي لبولندا لفترة وجيزة، في خطوة اعتبرتها وارسو استفزازا متعمدا.

كما زعمت جماعة موالية للحكومة في بيلاروس مؤخرا، أن السياسيين البولنديين الذين يدعمون أوكرانيا في حربها ضد الهجوم الروسي، "يشعلون نار الحرب بأفعالهم وخطاباتهم"، وأن "ما يحركهم هو جنون الشوفينية".

بولندا أراضي بولندا أوكرانيا و بولندا اخبار بولندا بيلاروس أراضي بيلاروس أزمة بيلاروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

الأهلي يعلّق موقف رحيل محمد شريف.. والمهاجم الأجنبي يقترب

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مدافع الأهلي ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

مفاجأة| قرار عاجل من كولر مع لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من بيلاروس بعد انتهاك حرس الحدود الليتواني لأراضيها

تحرك عاجل من الجيش.. بولندا تعلن فقدان أحد أسلحتها على حدود بيلاروس

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف 5 شروط لـ استمرار أوسوريو مع الزمالك

رئيس صحة الشيوخ: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الفيديو كونفرانس

ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. 4 أسباب سماوية تدفعه

سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

تقارير تكشف قرارا صادما من آبل الفترة المقبلة .. تفاصيل

كرات نارية في سماء مصر الآن.. شهب البرشاويات تغزو السماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فيديو

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ