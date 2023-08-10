بيان عاجل من بيلاروس بعد انتهاك حرس الحدود الليتواني لأراضيها

أعلن حرس الحدود البيلاروسي، اليوم الخميس، عن انتهاك حرس الحدود الليتواني لحدود بيلاروس بين نقاط التفتيش كوتلوفكا ولافوريشكس.

وقال حرس الحدود البيلاروسي، عبر “تليجرام”، "قادت سيارة تابعة لحرس حدود ليتوانيا إلى أراضي جمهورية بيلاروس على مسافة تصل إلى 5 أمتار، واستدارت وعادت إلى جمهورية ليتوانيا".

وأبلغ الجانب البيلاروسي مفوض الحدود الليتواني بقسم فيلنيوس وفقا لأحكام الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن نظام حدود الدولة البيلاروسية الليتوانية.

وأشار حرس الحدود البيلاروسي إلى أن هذه هي الحالة الثانية للانتهاك عند نقاط التفتيش مؤخرا.

في 13 يوليو، انتهك حرس الحدود الليتواني المسلح الحدود البيلاروسية أثناء تسجيل المواطنين عند نقطة تفتيش ميادينينكاي.

وقال: "وفقا لهذه الحقائق ، تجري الإجراءات وفقا لتشريعات الإجراءات الجنائية لجمهورية بيلاروس”.