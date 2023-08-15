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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر أسعار Iphone 12 في الإمارات

iphone 12
iphone 12

اذا كنت تفكر فى اقتناء جوال آيفون بسعر مناسب لميزانيتك، سيكون الخيار الأكثر أناقة ويوفر كل ما تحتاجه من مواصفات سيكون جوال آيفون 12.

بلغ سعر جوال iphone 12 فى الإمارات سعة 64 جيجابايت سعرها 2212 درهم إماراتي، بينما سعة 128 جيجابايت مقابل 2400 درهم، وسعة 256 جيجابايت بسعر 2607 درهم.

يأتى جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يعمل جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

iphone 12

يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يتوفر جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

iphone 12

يحمل جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 في 6 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

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