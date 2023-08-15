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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس شرس.. أسعار Iphone 12 Pro Max فى البحرين

Iphone 12 Pro Max
Iphone 12 Pro Max

يفضل الكثيرون من محبي جوالات آيفون المقدمة من آبل الأمريكية، اقتناء جوال من نوعية iPhone 12 Pro Max، بفضل مواصفاته القوية والتنافسية، إضافة إلى حجمه العملاق.

تستطيع شراء جوال iPhone 12 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 467 دينارًا بحرينيًا، وسعة 256 جيجابايت بسعر 507 دينارات.

جاء جوال iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68، أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

قدمت "آبل" جوال iPhone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 12 Pro Max

لتجهيز الكاميرا ستجد فى جوال iPhone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏ وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، وسيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.

يعمل جوال iPhone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

يحتوي جوال iPhone 12 Pro Max على بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، والسيلفر، والأزرق، والذهبى.

آبل آيفون iPhone جوال iPhone 12 Pro Max

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