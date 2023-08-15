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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الوعي بالتحديات.. حملة طرق الأبواب بقرى سيناء تستهدف 2000 شخص

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بقرى سيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت  2000 من السيدات والرجال والأطفال ، بـ 2500 زيارة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة.

وقالت إحسان داوود غالي مقررة الفرع بسيناء ، أنه تم تنفيذ   فعاليات الحملة غي قرى واحياء الزهور-– السبيل – الميدان – زارع الخير– الريسة – المساعيد -الأمل - المزرعة بالوظة – النصر -السادات -الجناين قبر عمير -الشرق -العكور الحسنة – بغداد -نخل- جفجافة  بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد.


جودة الحياة:

 

وتهدف  الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وشارك في تنفيذ الفعاليات ،  رائدات المجلس ،  وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وقد المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت فى ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

 

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301 أسرة بقرى شمال سيناء تستفيد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة

سيناء حملة المراة الأبواب قرى

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