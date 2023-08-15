رفع الوعي بالتحديات.. حملة طرق الأبواب بقرى سيناء تستهدف 2000 شخص

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت 2000 من السيدات والرجال والأطفال ، بـ 2500 زيارة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة.

وقالت إحسان داوود غالي مقررة الفرع بسيناء ، أنه تم تنفيذ فعاليات الحملة غي قرى واحياء الزهور-– السبيل – الميدان – زارع الخير– الريسة – المساعيد -الأمل - المزرعة بالوظة – النصر -السادات -الجناين قبر عمير -الشرق -العكور الحسنة – بغداد -نخل- جفجافة بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد.



جودة الحياة:

وتهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وشارك في تنفيذ الفعاليات ، رائدات المجلس ، وميسرات مجموعات الادخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وقد المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت فى ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .