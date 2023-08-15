الادعاء الأمريكي بولاية جورجيا يلزم ترامب بالمثول أمام المحكمة 25 أغسطس..ما السبب؟

صرّحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ملزمون بالمثول أمام المحكمة قبل 25 من أغسطس الجاري.

ووافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية، مساء أمس الاثنين، على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.

وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: "بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمون فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2023".

وأضافت ويليس بعد تقديم لائحة الاتهام، أنه بدلاً من الالتزام بالإجراءات القانونية في جورجيا للطعون الانتخابية، انخرط المتهمون في مشروع ابتزاز إجرامي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا.

نجحت ويليس سابقًا في قيادة محاكمة رفيعة المستوى لمعلمي المدارس في أتلانتا الذين خدعوا لتحسين درجات الاختبارات الموحدة لطلابهم واتهموا مغني الراب المعروفين بنشاط العصابات المزعوم.

وقال جيرالد جريجس، محامي الدفاع الجنائي ورئيس مؤتمر ولاية جورجيا لـ الرابطة الوطنية لتقدم الملونين: “إنها ليست خائفة من القضايا الكبيرة، فضلاً عن مخالفة الرأي العام والمشاعر العامة”.

كانت لائحة الاتهام ضد ترامب، المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، ذات حجم مختلف بالنسبة للمدعي العام الذي يركز مكتبه على الجرائم المحلية في منطقة أتلانتا، وهذه القضية هي المرة الرابعة التي يُتهم فيها ترامب هذا العام.

لكن المحامين في جورجيا قالوا إن للقضية صدى خاص في دولة لها تاريخ من معارك حقوق التصويت، وستستمر حتى لو تم انتخاب ترامب رئيسا في عام 2024 وأنهى المحاكمات الفيدرالية ضده أو عفا عن نفسه في تلك القضايا.

واجهت ويليس، وهي ديمقراطية وأول امرأة في منصب المدعي العام، وابلًا من الانتقادات، وأحيانًا هجمات تحريضية من ترامب في الفترة التي سبقت لائحة الاتهام.

واتهم ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، ويليس باستهدافه لتحقيق مكاسب سياسية، ووصفها بأنها عنصرية وانتقد أسلوب تعاملها مع جرائم العنف في أتلانتا، أكبر مدن جورجيا وجزء من مقاطعة فولتون.

جلبت ويليس إلى التحقيق الانتخابي نفس اللامبالاة الواضحة تجاه النقد الخارجي الذي حدد حياتها المهنية كمدعية عامة، وفقًا لمحامين عملوا معها.

كتبت العام الماضي لمحامي حاكم جورجيا بريان كيمب، الذي وصف التحقيق الانتخابي بدوافع سياسية بأنه مخطئ ومربك، على الرغم من ازدراء الذي يتعرض له، فإن هذا التحقيق مستمر ولن يخرج عن مساره بسبب تصرفات أي شخص.

قانون مكافحة التجوال

واستخدمت ويليس طوال حياتها المهنية، بقوة قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا، المصمم في البداية لاستهداف الجريمة المنظمة، وهو حجر الزاوية في لائحة الاتهام ضد ترامب وشركائه.

قانون الابتزاز في جورجيا هو أبعد ما يكون عن نظيره الفيدرالي، ما يتيح توجيه اتهامات ضد المنظمات الفاسدة إذا كان بإمكان الادعاء أن يظهر أنها متورطة في نمط من النشاط الإجرامي بما في ذلك جريمتين منفصلتين أو أكثر.

كان القانون جزءًا أساسيًا من الادعاء في قضية الغش في مدرسة أتلانتا، وهو أيضًا مفتاح للقضية الجارية التي رفعها مكتب ويليس ضد مغني الراب جيفري لامار ويليامز، الذي يؤدي دور الشباب السفاح، و27 آخرين مرتبطين به متهمين بالعصابة.

واجهت ويليس في بعض الأحيان معارضة من محامي الدفاع والنشطاء الذين اتهموها بأنها مفرطة في الحماس في إقامة محاكمات واسعة النطاق للابتزاز.

دافع ويليس عن القضايا باعتبارها مشروعة. في قضية المعلم، أدين 11 من 12 متهمًا بالابتزاز والتآمر بعد محاكمة 2015.

قال جاي أبت، محامي الدفاع الجنائي في جورجيا، والذي مثل شهودًا في التحقيق الانتخابي، إنه لا يوافق على استخدام ويليس للقانون، لكنه أضاف أن محاكماتها يتم النظر فيها بعناية.

نشأة المدعية العامة الأمريكية فاني ويليس

كما أخبرت ويليس مجلة ساوث أتلانتا في عام 2021 أنها نشأت في المقام الأول على يد والدها، وهو محامي دفاع جنائي كان عضوًا في حزب الفهود السود، وهي حركة قوة سوداء بدأت في الستينيات.

وتخرجت في جامعة هوارد، وهي كلية سوداء تاريخياً في واشنطن العاصمة، والتي التحقت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس أيضًا، وكلية الحقوق بجامعة إيموري في أتلانتا قبل العمل كمحامية دفاع جنائي وقانون الأسرة في الممارسة الخاصة.

وعملت ويليس من عام 2001 إلى عام 2018 في مكتب المدعي العام في مقاطعة فولتون، ثم فازت بالانتخابات كمدعية عامة للمقاطعة في عام 2020، وهزمت رئيسها السابق، بول هوارد، وهي تواجه إعادة انتخابها العام المقبل.

قامت ويليس بحملة لبناء برامج تساهل مع بعض المخالفين من المستوى المنخفض، لكنه اعتمد أيضًا نهجًا متشددًا بشأن الجريمة العنيفة ونشاط العصابات.

قالت غريغز، رئيسة الرابطة الوطنية لتقدم الملونين التي عملت مع ويليس في بداية مسيرته القانونية، إنها بارعة في منع النقد الخارجي في المحاكمات الكبرى.

قال غريغز: “لقد صنعت من أجل هذا، أي شخص يعتقد أنه بإمكانه إطلاق العنان للإهانات من منصة التتويج وهذا سيهز فاني ويليس مخطئ بشدة”.