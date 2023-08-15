صورها داخل غرفة النوم.. 1.2 مليار دولار تعويضا لأمريكية خانها صديقها

حصلت إمرأة من تكساس بأمريكا على تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار بعد أن قضت هيئة محلفين في منطقة هيوستن بأنها كانت ضحية انتقام جنسي، وفق ما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية.

رفعت المرأة ، التي تحمل الأحرف الأولى من اسمها DL في وثائق المحكمة ، دعوى تحرش في أبريل 2022 في مقاطعة هاريس ضد صديقها السابق ماركيز جاكسون.

وفقًا للدعوى ، نشر جاكسون صورًا حميمة لصديقته السابقة ، حصل عليها أثناء مواعدتها سرا، وقام بتصويرها على نحو غادر دون أن تعلم، ثم نشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة "بقصد إحراجها ومضايقتها وتعذيبها وإذلالها وفضحها".

وتتهم الدعوى جاكسون بالاستفادة من نظام أمن منزل والدة المدعية للتجسس عليها بعد انفصالهما ، بالإضافة إلى إرسال صورها لأصدقائها وعائلتها.

تعد التسوية التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار فوزًا رمزيًا لضحايا "الاعتداء الجنسي المصور" والمعروف باسم "الانتقام الإباحي" ، الذي يستخدم لإحداث "مزيج من الإساءة النفسية والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي" ، كما قال محامي المدعية ، برادفورد ج. جيلدي .

وقال جيلدي: "في حين أنه من غير المرجح تنفيذ الحكم في هذه القضية بدفع هذا المبلغ الخرافي ، فإن الحكم التعويضي يعيد لها اسمها الجيد، ويعاقب المجرم بالسجن،".

أقرت جميع الولايات الخمسين تقريبًا - بما في ذلك تكساس - قوانين تحظر الانتقام الإباحي باستثناء ماساتشوستس وساوث كارولينا.