الرقابة الإدارية تغلق باب التقديم بالدبلومة والماجستير فى الحوكمة.. السبت المقبل

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 31 يوليوالماضي إلى 17 أغسطس 2023 الجاري، ويعقد البرنامج الدراسي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة نصر.



ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالي:



http://feps.edu.eg/arr/students/pgnews/195.html



موقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:

https://academy.aca.gov.eg