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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تدين بأشد العبارات تفجير مرقد شاهجراغ الديني فى شيراز الإيرانية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني فى مدينة شيراز الإيرانية.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين.


ووقع هجوما 'إرهابيا' على ضريح شيعي في مدينة شيراز بوسط إيران أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الأحد ، مضيفة أن أحد المهاجمين اعتقل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية قال في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه نفذ هجوما على الضريح أدى إلى مقتل 15 شخصا.


وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران ، بما في ذلك التفجيرين المميتين في 2017 اللذين استهدفا البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وقال التلفزيون الرسمي إن منطقة الضريح طوقتها قوات الأمن.

التفجير الإرهابي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدولة الاسلامية تنظيم داعش مدينة شيراز الإيرانية

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