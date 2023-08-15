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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تطير إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان عمان

صدى البلد

سافرت النجمة بشرى، إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة  المقرر انطلاقته اليوم ، ويستمر حتي يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ويضم برنامج المهرجان 56 فيلمًا من عامي 2022 2023، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلامًا عربية قصيرة من 19 دولة جميع الأفلام تعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي أول وخمسة أفلام في عرض عالمي أول، اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة، مدعمة بنقاشات تفاعلية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.  

وانتهت بشري مؤخرا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة والذي تشارك به كمنتجة أيضا ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وتستكمل بشري خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية"، وظهرت مؤخرا في الكواليس بفستان زفاف خطفت به الأنظار.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وطرحت بشري مؤخرا اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية  حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشري بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتقوم المنتجة بشري بدور الاشراف العام على الانتاج.

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