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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أكثر من 2000 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء

سعر الحديد والاسمنت
سعر الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب اعلان أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 15 -8- 2023، والمقارنة بيوم الخميس الموافق 03-08-2023، لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهم عصب مواد البناء.

 

أسعار الحديد اليوم 

وانخفضت أسعار الحديد، بشكل ملحوظ تخطي حاجز 2000 جنيه تقريبا في بعض الشركات وحوالي 2500 جنيه في البعض الآخر.

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

  • سعر طن حديد عز 33,100.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 33,500.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العتال 32,800.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عطية 32,000.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد سرحان 31,000.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 33,000.00 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد المصريين 32,500.00 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد الكومي 31,000.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المعادي 31,000.00 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بيانكو 30,000.00  جنيه للطن
  • سعر طن حديد العشري 31,500.00 جنيه للطن
  • سعر طن مصر ستيل 31,000.00 جنيه للطن

 

سعر طن الحديد الخميس الموافق 03-08-2023 تسليم أرض مصنع

  • سعر طن حديد عز 35,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 35,000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العتال 34,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عطية 34,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد سرحان 33,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 33,500 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد المصريين 33,700 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد الكومي 33,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المعادي 32,500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بيانكو 32,300 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العشري 32,000 جنيه للطن
  • سعر طن مصر ستيل 33,400 جنيه للطن


 

الحديد 

سعر الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت كالتالي:-

  • جنوب الوادى جنوب الوادى  1,700.00 جنيه للطن
  • لافارج للأسمنت المخصوص  1,720.00 جنيه للطن
  • أسمنت المسلح 1,750.00 جنيه للطن
  • أسمنت النصر 1,710.00 جنيه للطن
  • اسمنت التعمير 1875جنيه للطن
  • اسمنت المنيا 1,680.00 جنيه للطن
  • أسمنت المعلم 1,675.00 جنيه للطن
  • اسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن
  • اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيه للطن
  • اسمنت سيناء 42.5 - 1,660.00 جنيه للطن
  • أسمنت حلوان 1,725.00 جنيه للطن
  • أسمنت السويدي 1,770.00 جنيه للطن
  • اسمنت السهم 1,680.00 جنيه للطن
  • أسمنت أسيوط الفهد 1,620.00 جنية للطن
  • العريش للأسمنت العسكرى 1,695.00 جنية للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل.

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