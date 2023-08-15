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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد تكنولوجيا الأغذية يواصل التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية

صدى البلد

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية المعهد، عن تنظيم المعهد خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 180 طالب وطالبة من قسمى الصناعات الغذائية و التكنولوجيا الحيوية لكلية الزراعة جامعة بنى سويف و جامعة أكتوبر التكنولوجية.

ويتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى.

كما تناول ايضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف  المعهد و رسالته فى تطوير قطاع  التصنيع الغذائى و مساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف .


من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بالثقافة الغذائية والتصنيع الغذائى و تنمية قدراتهم و رفع كفائتهم فى مجال تصنيع و حفظ الأغذية حيث يتضمن البرنامج التعرف على التقنيات الحديثة فى حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال التداول والتصنيع و الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة و التدريب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى  تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار سعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى و نظم جودة وسلامة الأغذية تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى و تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وباشراف د عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز.

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